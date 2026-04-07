Martes, 7 de Abril 2026
Bacheo en la Ruta Provincial Nº 29: mejoras necesarias para el tránsito entre Chepes y Patquía
La Rioja

Bacheo en la Ruta Provincial Nº 29: mejoras necesarias para el tránsito entre Chepes y Patquía

Comenzó el bacheo en la Ruta Provincial Nº 29, entre Chepes y Patquía, con 25 toneladas de mezcla asfáltica para mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso a localidades. Las obras se extenderán por dos semanas.

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La Ruta Provincial Nº 29, que conecta Chepes y Patquía, está siendo sometida a un proceso de bacheo con el fin de mejorar la transitabilidad en las áreas más afectadas. Este proyecto incluye la realización de bacheo profundo y la instalación de carpetines en sectores críticos, específicamente en Chepes-Ñoqueve, San Antonio, Portezuelo, San Ramón y Patquía.

Según el ingeniero Jorge Escudero, administrador de Vialidad Provincial, se utilizarán aproximadamente 25 toneladas de mezcla asfáltica para llevar a cabo las reparaciones. Se realizó un conteo previo de los baches a lo largo de la ruta, y aunque se enviaron 6 toneladas para iniciar los trabajos, esta cantidad fue insuficiente, por lo que se espera la llegada de más material.

Las labores de bacheo son consideradas urgentes debido al tamaño de los pozos, que representan un riesgo para los automovilistas. Se prevé que los trabajos se extiendan durante esta semana y la próxima, con un enfoque inicial en Chepes, donde el daño es significativo. Esta obra no solo busca aumentar la seguridad vial, sino también facilitar el acceso a localidades que dependen de estas rutas para su desarrollo económico y social.

La comunidad está a la espera de resultados positivos que contribuyan a una mayor fluidez del tráfico y a la reducción de accidentes, reflejando el compromiso de Vialidad Provincial con el mantenimiento de la infraestructura vial esencial para la conexión entre diferentes regiones.

Etiquetas: chepes patquía obras públicas bacheo vialidad provincial tránsito
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