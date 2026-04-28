Martes, 28 de Abril 2026
Bloqueo en Guandacol: manifestantes generan caos en el tránsito local
La Rioja

Bloqueo en Guandacol: manifestantes generan caos en el tránsito local

La protesta en Guandacol ha escalado con un corte en el acceso principal del pueblo, generando complicaciones en el tránsito y creciente tensión entre los vecinos. La falta de información oficial agrava la incertidumbre y podría aumentar la frustración de la comunidad.

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La situación en Guandacol ha empeorado con el traslado de las protestas hacia el acceso principal del pueblo, complicando el tránsito en la zona. Los manifestantes, que anteriormente habían bloqueado Copiapó Norte, ahora se han ubicado frente a la estación de servicio YPF, lo que ha generado dificultades para quienes intentan entrar o salir de la localidad.

La falta de información oficial sobre desvíos ha intensificado el impacto en la comunidad, causando demoras y complicaciones para los vecinos y transportistas. El descontento entre los habitantes ha crecido, ya que enfrentan obstáculos en su vida diaria debido a la interrupción del tráfico. La movilización continúa atrayendo más participantes, mientras que las autoridades locales no han emitido comentarios sobre las demandas de los manifestantes.

El clima de tensión podría aumentar si no se establecen canales de diálogo pronto. La comunidad espera respuestas del gobierno provincial para abordar las problemáticas que llevaron a estas acciones y encontrar soluciones efectivas. La continuidad de la protesta dependerá de la voluntad de las autoridades para escuchar y atender las preocupaciones de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja guandacol corte de ruta protesta tránsito gobierno provincial
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