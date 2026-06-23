Martes, 23 de Junio 2026
La Rioja

Cae una rama sobre un auto en el centro de La Rioja, afortunadamente sin heridos

Un conductor resultó afectado tras la caída de una rama en la intersección de Alberdi y 25 de Mayo, generando preocupación entre transeúntes. Afortunadamente, no hubo heridos, pero se esperan revisiones de seguridad en los árboles del centro.

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Redacción Equipo Editorial
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Un incidente inusual generó gran conmoción en la tarde de hoy en el centro de la ciudad, cuando un conductor resultó afectado por la caída de una rama de gran tamaño. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Alberdi y 25 de Mayo, una zona con alto tránsito vehicular y peatonal.

Testigos reportaron que la rama se desprendió de un árbol en la vereda, impactando directamente sobre el automóvil que circulaba en ese momento. A pesar de la preocupación entre los transeúntes y conductores, no se registraron heridos, sino solo daños materiales en el vehículo.

Autoridades de seguridad y servicios municipales se presentaron rápidamente para remover los restos de la rama y restablecer la circulación, que había sido interrumpida momentáneamente. Este incidente subraya la necesidad de un adecuado mantenimiento de los árboles y espacios públicos para prevenir accidentes en el futuro.

La comunidad ha manifestado su inquietud por la seguridad en las calles, sugiriendo inspecciones más frecuentes en los espacios verdes para garantizar la protección de los ciudadanos. Es fundamental que se implementen medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan.

Etiquetas: argentina accidente tránsito seguridad urbana inspección de árboles circulación
TL;DR

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