Capacitación para agentes: La Rioja refuerza la lucha contra incendios forestales

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Más de 50 agentes de diversas organizaciones están participando en una capacitación federal en la Capital, enfocada en la mejora de la prevención y respuesta ante incendios de interfase. El curso, llevado a cabo por el Servicio Federal de Manejo del Fuego, se desarrolla del 15 al 19 de abril en las instalaciones del Regimiento de Infantería N° 15.

La formación incluye a representantes de la Brigada de Incendios Forestales, municipios, Defensa Civil, áreas de Ambiente, cuarteles de Bomberos Voluntarios, y varias dependencias gubernamentales. Durante el curso, se abordan aspectos teóricos y prácticos sobre el comportamiento del fuego, técnicas de combate y normas de seguridad, con el objetivo de equipar a los participantes para enfrentar emergencias.

Esta es la segunda edición del curso en la provincia, parte de una política pública que busca fortalecer la gestión del riesgo y la protección ambiental. El ingeniero Christian Albrecht, presidente del Instituto de Servicios Ambientales, subrayó la importancia de la formación para mejorar la capacidad de respuesta en el territorio.