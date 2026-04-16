Jueves, 16 de Abril 2026
Capacitación para agentes: La Rioja refuerza la lucha contra incendios forestales
La Rioja

Capacitación para agentes: La Rioja refuerza la lucha contra incendios forestales

Más de 55 agentes participan en un curso de formación sobre incendios forestales en la Capital, desde el 15 hasta el 19 de abril. Esta iniciativa busca mejorar la respuesta ante emergencias ambientales. La capacitación incluye técnicas de combate y normas de seguridad, destacando el compromiso del Gobierno de La Rioja con la gestión del riesgo.

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Más de 50 agentes de diversas organizaciones están participando en una capacitación federal en la Capital, enfocada en la mejora de la prevención y respuesta ante incendios de interfase. El curso, llevado a cabo por el Servicio Federal de Manejo del Fuego, se desarrolla del 15 al 19 de abril en las instalaciones del Regimiento de Infantería N° 15.

La formación incluye a representantes de la Brigada de Incendios Forestales, municipios, Defensa Civil, áreas de Ambiente, cuarteles de Bomberos Voluntarios, y varias dependencias gubernamentales. Durante el curso, se abordan aspectos teóricos y prácticos sobre el comportamiento del fuego, técnicas de combate y normas de seguridad, con el objetivo de equipar a los participantes para enfrentar emergencias.

Esta es la segunda edición del curso en la provincia, parte de una política pública que busca fortalecer la gestión del riesgo y la protección ambiental. El ingeniero Christian Albrecht, presidente del Instituto de Servicios Ambientales, subrayó la importancia de la formación para mejorar la capacidad de respuesta en el territorio.

Etiquetas: la rioja combate de incendios formación federal gobierno provincial medio ambiente emergencias socioambientales
TL;DR

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