Chachos: el gobierno provincial avanza con los pagos en Capital y Chilecito este miércoles

El Gobierno de La Rioja llevará a cabo el pago de Chachos este miércoles en la Capital y varias localidades. En Chilecito, podrán cobrar los DNI que terminen en 4, 5 y 6. Se recomienda llevar el DNI y respetar los horarios.

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Este miércoles 14 de octubre, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo el cronograma de pago de Chachos en la ciudad Capital y en diversas localidades del interior. En la Capital, podrán cobrar quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, en horarios de 16 a 21 horas en distintas bocas de pago, como el CEPAR Norte y la casa central de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP).

En el interior provincial, el cronograma también incluye a Chilecito, donde los beneficiarios con DNI finalizados en 4, 5 y 6 podrán cobrar en el Centro Administrativo Provincial, de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. Otras localidades, como Punta de los Llanos y Tama, tendrán diferentes lugares y horarios establecidos para el pago.

Se solicita a los beneficiarios que asistan con su DNI y que respeten las indicaciones de lugar y horario para facilitar el desarrollo del operativo. Este esfuerzo busca garantizar que los pagos se realicen de manera organizada y eficiente.