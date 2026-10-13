Chachos: el Gobierno provincial avanza con pagos en toda La Rioja este martes

Este martes 13 de octubre, el Gobierno de La Rioja realizará el pago de Chachos en la Capital y localidades como Chilecito y Sanagasta, con horarios específicos según la terminación del DNI. Se espera una gran afluencia de beneficiarios en los puntos habilitados.

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Este martes 13 de octubre, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo el pago de Chachos en la ciudad Capital y en varias localidades de la provincia. En la Capital, los beneficiarios cuyos documentos terminen en 2 y 3 podrán cobrar, mientras que en Chilecito los DNI con terminaciones 0, 1, 2 y 3 estarán habilitados para recibir el beneficio.

Los puntos de pago en la Capital funcionarán de 16 a 21 horas en varias ubicaciones, incluyendo el CEPAR Norte y la casa central de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP). Este operativo abarca a agentes de múltiples ministerios, hospitales y organismos gubernamentales.

En el interior, en Chilecito, el horario para cobrar es de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. En Nonogasta, el pago se realizará en la Escuela Rosario Ocampo de Iribarren de 10.30 a 13 horas. Además, en Sanagasta, se atenderá a todas las terminaciones de DNI en la Oficina de Desarrollo Social, de 9 a 11 horas.

El cronograma también incluye diferentes horarios y lugares en otras localidades como Pinchas, Aminga y Anillaco. Se sugiere que los beneficiarios lleven su DNI y sigan las instrucciones de horarios y lugares para un desarrollo ordenado del operativo.