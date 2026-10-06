Martes, 6 de Octubre 2026
La Rioja

Chamical rinde homenaje a la Virgen de Polco y San Francisco en su fiesta tradicional

Chamical celebró con fervor la festividad en honor a la Virgen de Polco, uniendo a cientos de fieles en una jornada de fe y tradición que fortaleció la comunidad. La presencia de agrupaciones gauchas destacó el compromiso cultural y social, dejando un mensaje de unidad y esperanza.

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Redacción Equipo Editorial
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La localidad de Chamical celebró una jornada de gran significado espiritual y comunitario en honor a la Virgen de Polco. La festividad, que incluyó una Santa Misa y una procesión, reunió a cientos de fieles que caminaron juntos, reafirmando su fe y amor hacia la Virgen. Este evento coincidió con la fiesta de la familia franciscana, lo que lo hizo aún más especial.

La imagen de San Francisco de Asís estuvo presente, recordando su legado a 800 años de su Pascua. Durante la celebración, las agrupaciones gauchas de Chamical aportaron un toque emotivo, mostrando su compromiso con la cultura y el cuidado del entorno. La unión entre fe, cultura y tradición transformó la festividad en una auténtica fiesta del pueblo.

Los asistentes compartieron un día marcado por la alegría y la fraternidad, reforzando los lazos comunitarios. Este tipo de eventos destaca la importancia de integrar a la comunidad en torno a valores compartidos y rescatar tradiciones. La celebración no solo fue un momento de oración, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad y la cohesión social en tiempos desafiantes.

Etiquetas: chamical festividad virgen de polco comunidad cultura tradición
TL;DR

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