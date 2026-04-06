Chepes repudia el vandalismo a la Sagrada Familia: un ataque a la comunidad religiosa

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Los habitantes de Chepes han expresado su profundo malestar tras un reciente acto de vandalismo en el Boulevard Obispo Angelelli, donde se dañaron las imágenes de la Sagrada Familia. Este incidente ha generado una ola de rechazo entre los vecinos, quienes consideran que estos actos afectan su patrimonio y alteran la tranquilidad del sector.

La comunidad siente que el ataque a estos símbolos religiosos es una agresión a su identidad y valores. En respuesta, han comenzado a organizarse para solicitar medidas que garanticen la seguridad de los espacios públicos. La falta de vigilancia en la zona ha sido un tema recurrente en sus conversaciones, y muchos piden a las autoridades locales una mayor presencia policial.

El deterioro de las figuras no solo implica un perjuicio material, sino también emocional para los residentes, quienes desean ver restauradas estas representaciones culturales. Este problema no es aislado y pone de manifiesto una preocupante tendencia de vandalismo en varias localidades de La Rioja.

A medida que la situación avanza, los vecinos continúan convocando reuniones para discutir soluciones y prevenir futuros incidentes, comprometiéndose a proteger su patrimonio cultural.