Cien becas gratuitas: nuevo impulso a la capacitación en programación e inglés en La Rioja

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El Polo Tecnológico de La Rioja ha abierto las inscripciones para dos nuevas cohortes de formación, dirigidas a potenciar el talento local y responder a las demandas del mercado laboral. Las capacitaciones incluyen el programa “Mujeres en Programación – MERN Stack” y una nueva cohorte de Inglés de nivel intermedio (B1/B2).

La segunda edición de “Mujeres en Programación” ofrecerá 100 becas completas financiadas por el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de La Rioja. Esta iniciativa busca facilitar el acceso gratuito a la formación en un sector donde actualmente solo el 30% de los puestos en IT en América Latina son ocupados por mujeres, identificando una brecha que se puede transformar en una oportunidad para el desarrollo local.

La cohorte de Inglés, orientada a niveles A2, se dictará en dos turnos: Grupo 1 los lunes y jueves de 16:15 a 17:15 hs y Grupo 2 de 19:00 a 20:00 hs. Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial: polocyt.com.ar. Estas acciones son parte de una política pública destinada a democratizar el acceso al conocimiento y consolidar a La Rioja en la economía del conocimiento.