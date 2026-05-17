Clima ideal para actividades al aire libre en la Capital este domingo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo, la Capital de La Rioja experimenta un clima parcialmente nublado, con temperaturas que varían entre 12 y 24 grados. Este cambio en las condiciones meteorológicas ofrece un alivio del calor intenso de días anteriores, siendo un día propicio para actividades al aire libre.

La Dirección de Protección Civil ha instado a la población a tomar precauciones al salir a la ruta, recomendando estar atentos a la visibilidad, que podría verse afectada por nubes y ráfagas de viento. Es aconsejable también revisar las condiciones del vehículo antes de emprender viajes.

El clima favorable también beneficia la actividad turística, con muchos visitantes explorando los atractivos naturales y culturales de la provincia, como los viñedos en el Valle de Famatina y sitios históricos en la ciudad. Este domingo se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la riqueza local.

En resumen, el día invita a disfrutar del aire libre y participar en actividades que fomentan el bienestar, mientras se mantienen las debidas precauciones en la ruta.