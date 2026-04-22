Concejo Deliberante de la Capital se prepara para una histórica 1066ª sesión este miércoles

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La sesión N.° 1066 del Concejo Deliberante se llevará a cabo este miércoles a las 9.30 en el recinto “Dr. Ricardo Mercado Luna”. Durante este encuentro, se debatirán diversos temas acordados por la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y el cuerpo de concejales.

Los ciudadanos podrán seguir el desarrollo de la sesión a través del hashtag #MinutoAMinuto en https://x.com/ConcejoLR y en la fanpage oficial del Concejo. La importancia de estas sesiones radica en su impacto directo en la comunidad, lo que permite a los concejales expresar sus opiniones y colaborar en beneficio de la provincia.

La viceintendenta enfatizó el compromiso del Concejo en abordar cuestiones prioritarias para la población, promoviendo la participación ciudadana y buscando consensos que favorezcan a los habitantes de La Rioja.