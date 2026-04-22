Miércoles, 22 de Abril 2026
Concejo Deliberante de la Capital se prepara para una histórica 1066ª sesión este miércoles
La Rioja

Concejo Deliberante de la Capital se prepara para una histórica 1066ª sesión este miércoles

Este miércoles a las 9.30 se realizará la sesión N.° 1066 del Concejo Deliberante en el recinto “Dr. Ricardo Mercado Luna”, donde se debatirán temas clave para la comunidad. La transmisión en vivo permitirá a los ciudadanos seguir el desarrollo de las decisiones importantes para el bienestar de La Rioja.

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La sesión N.° 1066 del Concejo Deliberante se llevará a cabo este miércoles a las 9.30 en el recinto “Dr. Ricardo Mercado Luna”. Durante este encuentro, se debatirán diversos temas acordados por la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y el cuerpo de concejales.

Los ciudadanos podrán seguir el desarrollo de la sesión a través del hashtag #MinutoAMinuto en https://x.com/ConcejoLR y en la fanpage oficial del Concejo. La importancia de estas sesiones radica en su impacto directo en la comunidad, lo que permite a los concejales expresar sus opiniones y colaborar en beneficio de la provincia.

La viceintendenta enfatizó el compromiso del Concejo en abordar cuestiones prioritarias para la población, promoviendo la participación ciudadana y buscando consensos que favorezcan a los habitantes de La Rioja.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante sesión política participación ciudadana
TL;DR

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