Miércoles, 22 de Abril 2026
Convocatoria en Chilecito busca familias solidarias para el acogimiento familiar
La Rioja

Convocatoria en Chilecito busca familias solidarias para el acogimiento familiar

El Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia abre un registro para familias de acogimiento, buscando brindar un hogar temporal a niños en situaciones vulnerables. Las postulaciones se reciben en José Hernández 224, de lunes a viernes. Se espera un fuerte interés en mejorar las condiciones de vida de estos menores.

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El Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia ha lanzado una convocatoria para crear un registro de familias de acogimiento. Esta iniciativa busca proporcionar un entorno familiar temporal para niñas y niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, asegurando su protección y apoyo en momentos difíciles.

Los interesados en participar deben ser mayores de 25 años, no tener antecedentes penales ni deudas alimentarias, y mostrar disposición para ofrecer un hogar temporal. Las postulaciones se recibirán en la sede del consejo, ubicada en José Hernández 224, de lunes a viernes, entre las 9 y 12 horas.

Además, se llevarán a cabo actividades informativas para explicar el proceso de acogimiento y los requisitos necesarios. Esta acción no solo busca proteger a los menores, sino también fomentar un enfoque comunitario, involucrando a la sociedad en la creación de un entorno más solidario que favorezca el bienestar de los niños y niñas en riesgo.

Etiquetas: la rioja consejo departamental de niñez y adolescencia acogimiento familiar protección infantil vulnerabilidad familias de acogimiento
TL;DR

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