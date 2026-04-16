Cooperativas de La Rioja deberán reempadronarse en abril para mantener beneficios

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Un proceso de reempadronamiento ha sido convocado por la Secretaría de Economía Social y Popular del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja, dirigido a todas las cooperativas y mutuales de la provincia. Este trámite se llevará a cabo del 13 al 30 de abril y es crucial para actualizar información que fortalecerá las políticas públicas y capacitaciones del sector.

El reempadronamiento se podrá realizar de 9 a 12.30 horas mediante un formulario de Google que las organizaciones deberán solicitar a la Subsecretaría. Para quienes no tengan acceso digital, se habilitará la opción de hacerlo de manera presencial. Este proceso también busca recopilar datos administrativos y medir el impacto socioeconómico de las entidades en la comunidad.

La participación de las cooperativas y mutuales es esencial para que el relevamiento refleje la diversidad del sector en La Rioja. Se espera que esta iniciativa no solo fortalezca los lazos con el gobierno provincial, sino que también contribuya a un crecimiento sostenible y a una intervención más efectiva en el ámbito social y económico.