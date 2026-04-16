Jueves, 16 de Abril 2026
Cooperativas de La Rioja deberán reempadronarse en abril para mantener beneficios
La Rioja

Cooperativas de La Rioja deberán reempadronarse en abril para mantener beneficios

La Secretaría de Economía Social y Popular convoca a cooperativas y mutuales de La Rioja a un reempadronamiento del 13 al 30 de abril. Este proceso es clave para actualizar datos y mejorar políticas públicas. Participar es fundamental para acceder a beneficios adaptados a la realidad del sector.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un proceso de reempadronamiento ha sido convocado por la Secretaría de Economía Social y Popular del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja, dirigido a todas las cooperativas y mutuales de la provincia. Este trámite se llevará a cabo del 13 al 30 de abril y es crucial para actualizar información que fortalecerá las políticas públicas y capacitaciones del sector.

El reempadronamiento se podrá realizar de 9 a 12.30 horas mediante un formulario de Google que las organizaciones deberán solicitar a la Subsecretaría. Para quienes no tengan acceso digital, se habilitará la opción de hacerlo de manera presencial. Este proceso también busca recopilar datos administrativos y medir el impacto socioeconómico de las entidades en la comunidad.

La participación de las cooperativas y mutuales es esencial para que el relevamiento refleje la diversidad del sector en La Rioja. Se espera que esta iniciativa no solo fortalezca los lazos con el gobierno provincial, sino que también contribuya a un crecimiento sostenible y a una intervención más efectiva en el ámbito social y económico.

Etiquetas: la rioja cooperativas reempadronamiento políticas públicas desarrollo social gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3097 articles →

Artículos relacionados

Punta de los Llanos contará con un nuevo sistema de agua potable para sus vecinos

Capacitación para agentes: La Rioja refuerza la lucha contra incendios forestales

La Rioja implementa digitalización de concursos judiciales para mayor transparencia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar