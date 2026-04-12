Domingo, 12 de Abril 2026
Defensa al Consumidor: 80% de reclamos en La Rioja se solucionan favorablemente
La Rioja

Defensa al Consumidor: 80% de reclamos en La Rioja se solucionan favorablemente

Más de 90 denuncias se registraron en enero contra Tarjeta Naranja X por irregularidades en el trato al cliente. La subsecretaria de Comercio Interior destacó que el 80% de los casos se resuelven a favor del consumidor, con recuperos que alcanzan hasta 216 mil pesos.

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La Subsecretaría de Comercio Interior informó sobre la sanción impuesta a la empresa Tarjeta Naranja X debido a irregularidades en el trato y la información ofrecida a los consumidores. Este anuncio se produce en un contexto donde se registraron más de 90 denuncias solo en enero, siendo las quejas contra sistemas financieros y tarjetas de crédito las más comunes en la provincia.

La subsecretaria Jimena Espinosa destacó que el trámite para realizar denuncias es gratuito y sencillo, aplicándose tanto a compras presenciales como virtuales. Los consumidores solo deben presentar una copia de la factura o del resumen, y se les cita a audiencia para buscar una solución. Los plazos de respuesta inicial no superan los 15 días hábiles.

Espinosa también mencionó que el 80 por ciento de los casos se resuelve favorablemente para los consumidores, con recuperos que oscilan entre 50 mil y 216 mil pesos por cobros indebidos. Además, instó a la población a formalizar los reclamos, recordando que tienen hasta 3 años para hacerlo, ya que el marco legal protege los derechos de los consumidores.

Etiquetas: la rioja comercio interior tarjetas de crédito derechos de los consumidores denuncias jimena espinosa
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