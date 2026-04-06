Lunes, 6 de Abril 2026
Desvíos en el transporte público de La Rioja por calles en mal estado
La Rioja

Desvíos en el transporte público de La Rioja por calles en mal estado

Roja Bus anunció desvíos en sus líneas 2, 6 y 7 por el mal estado de las calles en la ciudad. Usuarios de Las Margaritas y otros barrios se ven afectados, complicando su movilidad diaria.

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La empresa de transporte público Roja Bus anunció cambios en sus recorridos debido al mal estado de las calles en la ciudad. Las líneas más afectadas son la Línea 2, Línea 6, Línea 7 y el servicio Troncal Este, que han modificado sus trayectorias para garantizar la seguridad de los pasajeros.

La Línea 2 ha cambiado su cabecera a la zona de la bomba del barrio Ubaldini, en la intersección de avenida René Favaloro y Jorge Luis Borges. Por su parte, la Línea 6 ha dejado de ingresar por calle Cancha Rayada, desviándose hacia Vilcapugio para luego retomar su recorrido habitual en avenida Ramírez de Velazco.

Asimismo, la Línea 7 trasladó su cabecera al ingreso de San Nicolás de Bari y la colectora de Ruta 38, dejando de ingresar al barrio Las Margaritas. El servicio Troncal Este también ha modificado su recorrido, excluyendo el barrio Francisco Primero.

Estas modificaciones son necesarias ante las condiciones críticas de algunas arterias, afectadas por las inclemencias del tiempo. Desde Roja Bus se recomienda a los usuarios estar atentos a las actualizaciones y planificar sus viajes considerando los desvíos hasta que se normalicen las condiciones de las calles.

Etiquetas: chilecito transporte público desvíos Roja Bus mantenimiento de calles movilidad urbana
TL;DR

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