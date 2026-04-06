Lunes, 6 de Abril 2026
Desvíos en líneas de Rioja Bus complican el transporte por calles deterioradas
La Rioja

Desvíos en líneas de Rioja Bus complican el transporte por calles deterioradas

Modificaciones temporales en cuatro líneas de Rioja Bus garantizan la seguridad de los pasajeros debido al deterioro de las rutas. Se recomienda a los usuarios planificar sus recorridos.

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La empresa Rioja Bus ha anunciado cambios temporales en los recorridos de cuatro de sus líneas debido al deterioro de varias arterias viales. Estas modificaciones buscan garantizar la seguridad de los pasajeros y el mantenimiento de las unidades, tras una evaluación del estado de las rutas que ha llevado a la empresa a actuar en beneficio de la comunidad.

La Línea 2 mantendrá su cabecera en el barrio Ubaldini, en la intersección de Av. René Favaloro y Jorge Luis Borges, facilitando el acceso a los usuarios. Por su parte, la Línea 6 ha suprimido el ingreso por Cancha Rayada, desviándose por Vilcapugio y retomando su trayecto habitual en Av. Ramírez de Velasco.

Asimismo, la Línea 7 trasladará su cabecera al ingreso de San Nicolás de Bari y colectora de Ruta 38, sin ingresar al Barrio Las Margaritas por el momento. Finalmente, la Troncal Este ha suspendido el ingreso al Barrio Francisco Primero para preservar la seguridad de los usuarios, dadas las condiciones críticas de las arterias en esa área.

Se recomienda a los usuarios de estas líneas tomar las previsiones necesarias hasta que se normalice la circulación. Rioja Bus reafirma su compromiso con el bienestar de los pasajeros y espera que estas medidas temporales mejoren la seguridad en el transporte público.

Etiquetas: la rioja rioja bus modificaciones de rutas transporte público seguridad vial barrio ubaldini
TL;DR

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