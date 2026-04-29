El 1° de mayo, vecinos de la Capital y zonas rurales sin servicio de Rioja Bus.

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Rioja Bus anunció que no habrá servicio de transporte público de pasajeros en La Rioja este viernes 1° de mayo, debido al feriado por el Día del Trabajador. Tanto las líneas urbanas como rurales estarán suspendidas durante esta jornada.

El servicio urbano se reanudará el sábado 2 de mayo a las 6 de la mañana. Además, se informó que el jueves 30 de abril, la línea Ruta N°6 funcionará para facilitar a los usuarios sus traslados antes del feriado.

La Secretaría de Transporte y Movilidad recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus viajes, dado que la suspensión del servicio podría ocasionar inconvenientes para quienes dependen del transporte público. La medida busca minimizar el impacto en la población durante esta conmemoración, que es significativa a nivel nacional.

Se espera que la reanudación del servicio el sábado permita a los ciudadanos retomar sus actividades cotidianas con normalidad. La empresa y las autoridades están enfocados en garantizar un transporte eficiente y seguro, mientras continúan evaluando las necesidades de la comunidad.