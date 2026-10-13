El pago de Chachos inicia este lunes en la Capital y localidades del interior.

El Gobierno de La Rioja comenzará este lunes 12 un cronograma de pago para beneficiarios de Chachos en la Capital y localidades del interior, garantizando asistencia a los ciudadanos a pesar del feriado. Los detalles de los lugares y horarios son clave para quienes deben cobrar.

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El Gobierno de La Rioja comenzará un nuevo cronograma de pago de Chachos a partir del lunes 12 de octubre, permitiendo a los beneficiarios cobrar a pesar del feriado. Este esfuerzo refleja el compromiso del Ejecutivo provincial con la asistencia a los ciudadanos.

En la ciudad Capital, las personas cuyos DNI terminen en 0 y 1 podrán cobrar en diferentes bocas de pago habilitadas, que estarán disponibles de 16 a 21 horas en varios puntos, como el CEPAR Norte y la casa central de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP).

El cronograma también incluye a agentes de varios ministerios, hospitales y programas municipales. En el interior provincial, los pagos se realizarán en localidades como Aimogasta, Salicas y Villa Unión, en horarios específicos, facilitando así el acceso a los beneficiarios en distintas áreas.