El Quinto Congreso de Participación Ciudadana se llevará a cabo en La Rioja y Córdoba este mes.

Intendente Passerini anunció el Quinto Congreso Nacional de Participación Ciudadana en La Rioja, que reunirá a más de 120 municipios los días 22 y 23 de octubre.

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El intendente Daniel Passerini compartió este lunes una reunión de trabajo con los primeros mandatarios y funcionarios de ciudades riojanas, en vista de la realización del Quinto Congreso Nacional de Participación Ciudadana y Descentralización, que se llevará a cabo en esa provincia los días 22 y 23 de octubre.

“La participación ciudadana tiene que ser estar cerca del que no puede llegar, escuchar al que nadie oye y mirar lo que otros no ven. Somos muchos los intendentes y gobernadores que estamos convencidos de que la Argentina tiene que recuperar un destino de grandeza”, fundamentó Passerini durante la presentación del congreso, que reunirá a más de 120 municipios de todo el país.

En otro tramo de su discurso, Passerini recordó el espíritu federal detrás de la conformación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), que concentra los reclamos e iniciativas de los municipios afectados por los recortes del Gobierno nacional. “La integración es quizás la mejor oportunidad para enfrentar este tiempo de fragmentación, de egoísmo, de individualismo, porque nosotros también estamos convencidos de que nadie se salva solo y que la salida es colectiva, porque así debe ser la política”, expresó el intendente frente a los representantes de La Rioja, organizadores del congreso.

Por su parte, el intendente de la capital riojana, Armando Molina, manifestó: “Si vengo a Córdoba, es con esperanza. Córdoba es una bisagra entre el norte y el sur, que nos dio mucho y nosotros tenemos mucho para darle a Córdoba, al norte y a la Argentina”. En este sentido, Molina diagnosticó que la “sociedad está quebrada” y que la forma de curarla es hacer “una Argentina para todos y todas”.

El secretario de Participación Ciudadana y Juventud, Juan Domingo Viola, también participó del encuentro y recalcó la acción social como fundamento de las políticas públicas. “Lo que pasa en los estados, las ciudades, las provincias, no es solo responsabilidad de los equipos de gobierno. Es responsabilidad de todo aquel que se involucra y se preocupa por el otro”, destacó Viola.

El funcionario valoró la organización del evento en La Rioja, donde “van a estar municipios de toda la Argentina contando qué hacen y viendo qué hacemos los otros”, y auguró: “Juntos, los gobiernos locales podemos generar más y mejor participación”. La comitiva de intendentes riojanos estuvo integrada también por Armando Molina (capital), Jorge Salomón (General Ocampo) y Juan Urbano (General Belgrano), quienes estuvieron acompañados por el asesor del gobernador, Ciro Montivero, y la secretaria de Gestión Departamental, Silvia Gaitán, ambos funcionarios provinciales.

Del encuentro participaron, además, el secretario de Participación Ciudadana y Juventud de la Municipalidad de Córdoba, Juan Domingo Viola, junto al subsecretario del área, Pablo Pineda, y la presidenta provisoria del Concejo Deliberante, Sandra Trigo. También estuvieron presentes autoridades riojanas de la capital, como el secretario de Gobierno, Alberto Centeno; el secretario General, Gonzalo Bustos; y el asesor General, Fabricio Bolognesi, entre otros.

Bajo el lema “Participación que transforma territorios”, el congreso se propone como un espacio federal para compartir experiencias, ideas y herramientas para la innovación pública, la inteligencia artificial en la gobernanza y la transformación territorial desde la cercanía con el ciudadano. El evento, organizado por el Gobierno de la Provincia y la capital de La Rioja, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba, responsable de las cuatro primeras ediciones y actualmente designada como faro regional del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP).

La iniciativa reúne a representantes de más de 120 municipios y comunas, líderes comunitarios, especialistas y redes internacionales de La Rioja. El evento se desarrollará en cuatro ejes temáticos, a través de más de 35 paneles, talleres y foros: Democracia participativa, descentralización y gestión local; Participación ciudadana en la era digital, IA y Govtech; Gobernanza, derechos constitucionales de vanguardia y redes de ciudades; Género, diversidades y juventudes en el territorio.