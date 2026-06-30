Martes, 30 de Junio 2026
La Rioja

El receso invernal se confirma para La Rioja: estudiantes pueden planificar sus vacaciones

Las vacaciones de invierno se mantendrán según lo previsto, mientras el sindicato de docentes privados alerta sobre la difícil situación salarial y la falta de regulación en las cuotas escolares. A pesar del aumento de matrícula en La Rioja, el ausentismo escolar ha crecido por las bajas temperaturas.

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El receso invernal en las escuelas se mantendrá según lo previsto en el calendario escolar, según confirmó la Secretaria General del gremio, Fernanda Huser. A pesar de la incertidumbre generada en las redes sociales, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) aseguró que las vacaciones no se adelantarán, con el último día de clases programado para el 8 de julio.

Huser también abordó la situación del ausentismo debido a la ola polar, indicando que muchas familias optan por no enviar a los alumnos a clases para protegerlos del frío. A pesar de esto, las escuelas privadas están preparadas para afrontar las bajas temperaturas y se espera que las clases continúen. En casos de condiciones climáticas extremas, el Ministerio de Educación puede emitir resoluciones especiales, dejando a los padres la decisión de enviar a sus hijos.

En cuanto a la situación salarial, Huser afirmó que no habrá paritarias y destacó que los docentes privados no reciben el beneficio de la "quincenita". También se refirió a la desregulación de las cuotas en colegios privados, recordando que el gobierno nacional ha permitido a estas instituciones aumentar las tarifas a su criterio. Sin embargo, resaltó que en La Rioja la matrícula educativa privada ha crecido, lo que respalda la inversión estatal en el sector.

Etiquetas: argentina educación vacaciones de invierno sindicatos cuotas escolares gobierno nacional
TL;DR

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