El receso invernal se confirma para La Rioja: estudiantes pueden planificar sus vacaciones

El receso invernal en las escuelas se mantendrá según lo previsto en el calendario escolar, según confirmó la Secretaria General del gremio, Fernanda Huser. A pesar de la incertidumbre generada en las redes sociales, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) aseguró que las vacaciones no se adelantarán, con el último día de clases programado para el 8 de julio.
Huser también abordó la situación del ausentismo debido a la ola polar, indicando que muchas familias optan por no enviar a los alumnos a clases para protegerlos del frío. A pesar de esto, las escuelas privadas están preparadas para afrontar las bajas temperaturas y se espera que las clases continúen. En casos de condiciones climáticas extremas, el Ministerio de Educación puede emitir resoluciones especiales, dejando a los padres la decisión de enviar a sus hijos.
En cuanto a la situación salarial, Huser afirmó que no habrá paritarias y destacó que los docentes privados no reciben el beneficio de la "quincenita". También se refirió a la desregulación de las cuotas en colegios privados, recordando que el gobierno nacional ha permitido a estas instituciones aumentar las tarifas a su criterio. Sin embargo, resaltó que en La Rioja la matrícula educativa privada ha crecido, lo que respalda la inversión estatal en el sector.