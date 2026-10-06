Martes, 6 de Octubre 2026
La Rioja

El Torrontés se posiciona como el vino del futuro en la feria EVINOR XX en Chilecito

La vigésima edición de EVINOR en Chilecito reunió a líderes de la vitivinicultura, destacando el Torrontés como símbolo de La Rioja. La vicegobernadora Madera subrayó la necesidad de innovar en un contexto de desafíos económicos.

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La vigésima edición de EVINOR se llevó a cabo en Chilecito, donde se reunieron productores y representantes de la industria vitivinícola. La vicegobernadora Teresita Madera, junto al intendente Rodrigo Brizuela y Doria y el presidente de CARPA, Mario González, resaltaron la importancia de este evento para promover el Torrontés Riojano, una variedad emblemática de la provincia.

Madera destacó el papel del Torrontés como herramienta para proyectar la identidad productiva de La Rioja hacia nuevos mercados, a pesar de los retos actuales que enfrenta la vitivinicultura, como el aumento de costos y la disminución del consumo. La vicegobernadora subrayó la necesidad de repensar la industria y enfocarse en el valor agregado, recordando que detrás de cada botella hay familias y trabajadores involucrados.

Brizuela y Doria enfatizó el compromiso de continuar apoyando a los productores en este contexto desafiante, mientras que González abogó por una visión a largo plazo para la vitivinicultura, destacando la importancia de colaborar con instituciones como COVIAR y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Etiquetas: la rioja chilecito vitivinicultura evinor torrontés gobierno provincial
TL;DR

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