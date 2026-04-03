Domingo, 5 de Abril 2026
Emotivo desfile en La Rioja rinde homenaje a veteranos de Malvinas y caídos en la guerra
La Rioja

Emotivo desfile en La Rioja rinde homenaje a veteranos de Malvinas y caídos en la guerra

Miles de ciudadanos se unieron en las calles para rendir homenaje a los excombatientes en el desfile del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, reafirmando su compromiso con la soberanía de las Islas.

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Una masiva convocatoria popular tuvo lugar en La Rioja con motivo del desfile en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Miles de ciudadanos se unieron en las calles para rendir homenaje a quienes defendieron la patria en el Atlántico Sur, resaltando la importancia de mantener vivo el reclamo territorial sobre las Islas Malvinas.

Durante el evento, se vivieron momentos de gran solemnidad, donde se recordó a los caídos en el conflicto. Las palabras de honor resonaron entre los presentes, enfatizando el sacrificio de los soldados argentinos y, en particular, de los riojanos. Los asistentes, vestidos de celeste y blanco, reafirmaron su compromiso con la causa, lo que subraya la relevancia de la memoria colectiva en la identidad nacional.

El desfile culminó con el paso de las delegaciones, dejando imágenes imborrables de respeto y gratitud. Este acto no solo celebró la valentía de los excombatientes, sino que también unió a distintas generaciones en un mismo grito de soberanía, reflejando un profundo sentido de pertenencia y reconocimiento hacia aquellos que lucharon por el país.

Etiquetas: la rioja desfile día del veterano malvinas homenaje soberanía
TL;DR

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