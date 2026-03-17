Empleados estatales en La Rioja recibirán la quincenita de marzo esta semana

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El 17 de marzo se llevará a cabo el pago de la quincenita de marzo en La Rioja, donde se acreditarán los salarios de diferentes organismos estatales a través del Banco Rioja. Entre los beneficiarios se encuentran el Tribunal de Cuentas, la Secretaría General de la Gobernación y la Jefatura de Gabinete.

Además, recibirán sus haberes el Ministerio de Turismo y Culturas, la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, y la Administración Provincial de Radio y Televisión Riojana. Otros organismos incluidos son el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales y la Secretaría de Economía Social y Popular.

También cobrarán el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el Ministerio de Producción y Ambiente, y la Secretaría de Minería. El cronograma se extiende a la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Agua y Energía y la Secretaría de Transporte y Movilidad, entre otros. El detalle completo está disponible en el sitio oficial del Gobierno provincial.