Martes, 17 de Marzo 2026
Empleados estatales en La Rioja recibirán la quincenita de marzo esta semana
La Rioja

Empleados estatales en La Rioja recibirán la quincenita de marzo esta semana

El martes 17 de marzo se acreditarán los salarios de varios organismos estatales en La Rioja, incluyendo el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Turismo y Culturas. Conocé todos los detalles del cronograma de pagos disponible en el sitio oficial del Gobierno provincial.

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El 17 de marzo se llevará a cabo el pago de la quincenita de marzo en La Rioja, donde se acreditarán los salarios de diferentes organismos estatales a través del Banco Rioja. Entre los beneficiarios se encuentran el Tribunal de Cuentas, la Secretaría General de la Gobernación y la Jefatura de Gabinete.

Además, recibirán sus haberes el Ministerio de Turismo y Culturas, la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, y la Administración Provincial de Radio y Televisión Riojana. Otros organismos incluidos son el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales y la Secretaría de Economía Social y Popular.

También cobrarán el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el Ministerio de Producción y Ambiente, y la Secretaría de Minería. El cronograma se extiende a la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Agua y Energía y la Secretaría de Transporte y Movilidad, entre otros. El detalle completo está disponible en el sitio oficial del Gobierno provincial.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial pago de salarios administración pública ministerios banco rioja
TL;DR

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