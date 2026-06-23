Emprendedores riojanos reciben impulso en la segunda edición de “Revolucioná tu Emprendimiento”

El programa "Revolucioná tu Emprendimiento" se relanza con nuevas líneas de financiamiento para jóvenes y trabajadores de oficios en La Rioja, buscando facilitar el acceso al crédito y potenciar sus actividades económicas.

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El programa "Revolucioná tu Emprendimiento" se relanza con nuevas líneas de financiamiento para jóvenes profesionales y trabajadores de oficios, impulsado por la diputada nacional Gabriela Pedrali y el Gobierno de La Rioja. Este lunes, el gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera presentaron la segunda edición en la Casa de Gobierno, buscando ofrecer capacitación, asistencia técnica y oportunidades de crecimiento en la provincia.

Quintela enfatizó la importancia de acompañar a quienes enfrentan dificultades para acceder al crédito formal, subrayando que muchos no cuentan con las garantías necesarias para iniciar o fortalecer sus actividades económicas. Además, se introducirá una línea específica para trabajadores de oficios, permitiendo a mecánicos, albañiles, electricistas y plomeros acceder a financiamiento para adquirir herramientas y mejorar su desempeño laboral.

Por su parte, Pedrali destacó el éxito de la primera edición y la intención de consolidar el programa como una política pública duradera. La nueva edición incluye dos líneas de acompañamiento, siendo la primera “Revolucioná tu Profesión”, orientada a generar oportunidades reales para quienes buscan crecer en sus actividades económicas.