Martes, 23 de Junio 2026
La Rioja

Emprendedores riojanos reciben impulso en la segunda edición de “Revolucioná tu Emprendimiento”

El programa "Revolucioná tu Emprendimiento" se relanza con nuevas líneas de financiamiento para jóvenes y trabajadores de oficios en La Rioja, buscando facilitar el acceso al crédito y potenciar sus actividades económicas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 h 1 min de lectura
Emprendedores riojanos reciben impulso en la segunda edición de “Revolucioná tu Emprendimiento”
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El programa "Revolucioná tu Emprendimiento" se relanza con nuevas líneas de financiamiento para jóvenes profesionales y trabajadores de oficios, impulsado por la diputada nacional Gabriela Pedrali y el Gobierno de La Rioja. Este lunes, el gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera presentaron la segunda edición en la Casa de Gobierno, buscando ofrecer capacitación, asistencia técnica y oportunidades de crecimiento en la provincia.

Quintela enfatizó la importancia de acompañar a quienes enfrentan dificultades para acceder al crédito formal, subrayando que muchos no cuentan con las garantías necesarias para iniciar o fortalecer sus actividades económicas. Además, se introducirá una línea específica para trabajadores de oficios, permitiendo a mecánicos, albañiles, electricistas y plomeros acceder a financiamiento para adquirir herramientas y mejorar su desempeño laboral.

Por su parte, Pedrali destacó el éxito de la primera edición y la intención de consolidar el programa como una política pública duradera. La nueva edición incluye dos líneas de acompañamiento, siendo la primera “Revolucioná tu Profesión”, orientada a generar oportunidades reales para quienes buscan crecer en sus actividades económicas.

Etiquetas: la rioja programa revolucioná tu emprendimiento financiamiento capacitación gobierno provincial jóvenes profesionales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4513 articles →

Artículos relacionados

Felino rescatado por bomberos tras quedar atrapado en un árbol de 6 metros

Más de 6.000 estudiantes riojanos se preparan para la Promesa de Lealtad a la Bandera

Cae una rama sobre un auto en el centro de La Rioja, afortunadamente sin heridos

Contribuyentes de La Rioja tienen nueva opción para abonar impuestos en cuotas.

Interrupción del servicio de Rioja Bus afectará a vecinos de la capital este lunes

La planificación territorial de la UNLaR incluye mejoras para 18 departamentos de La Rioja

La Rifa Mi Promo 2026 comienza su recorrido por localidades de La Rioja este viernes

La jueza Nadia Luján plantea dudas sobre denuncias viales en La Rioja

Aumento en el horario de ingreso de agentes para facilitar la educación de sus hijos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar