Más de 6.000 estudiantes riojanos se preparan para la Promesa de Lealtad a la Bandera

Más de 6.000 estudiantes de cuarto grado participarán el 23 de junio en la Promesa de Lealtad a la Bandera en Famatina, reafirmando su compromiso con la patria. Este acto, junto a autoridades y familias, es clave para fortalecer valores cívicos en la educación.

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La Promesa de Lealtad a la Bandera se celebrará el martes 23 de junio a las 11 horas en la Escuela Agropecuaria Wolf Scholnik de Famatina. Este acto reunirá a más de 6.000 estudiantes de cuarto grado de diferentes escuelas de la provincia, quienes reafirmarán su compromiso con la Bandera Nacional.

La ceremonia incluirá la participación de 91 estudiantes de la escuela anfitriona, quienes realizarán la promesa ante la insignia creada por el general Manuel Belgrano. Se espera la asistencia de autoridades provinciales, educativas, docentes, familias y miembros de la comunidad.

Este evento, promovido por el Ministerio de Educación provincial, busca fortalecer la formación ciudadana y el conocimiento de los símbolos patrios. La actividad se replicará en diversas instituciones educativas de la provincia, donde miles de niños y niñas compartirán esta significativa ocasión.

La Promesa de Lealtad es un momento trascendental en la vida escolar de los estudiantes, invitando a la reflexión sobre valores como la libertad, la solidaridad y el compromiso con la comunidad. Este acto se considera fundamental para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.