Estudiantes de Chilecito cuentan con un nuevo laboratorio informático para su formación técnica

El nuevo Laboratorio de Informática en la EPET N° 1 de Chilecito, inaugurado por el gobernador Ricardo Quintela, contará con más de 35 computadoras para mejorar la formación técnica de los estudiantes.

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El gobernador Ricardo Quintela inauguró un nuevo Laboratorio de Informática en la EPET N° 1 “General Ángel Vicente Peñaloza” de Chilecito, en el marco del 80° aniversario de la institución. Este espacio, con más de 35 computadoras y software especializado, busca mejorar la formación técnica de los estudiantes, proporcionándoles acceso a herramientas tecnológicas relevantes para el ámbito profesional.

Durante la ceremonia, Quintela recorrió las instalaciones junto a directivos, docentes y alumnos, elogiando el compromiso de la comunidad educativa. “Estoy sorprendido de la solvencia con la que se manejan los chicos para explicarnos los proyectos”, afirmó el gobernador, destacando la importancia de la educación técnica en el desarrollo de los jóvenes.

La directora Verónica Viola señaló que el laboratorio fue posible gracias a un trabajo conjunto entre actores públicos y privados, comenzando en 2024 con la donación de materiales por parte de 360 Energy. El proyecto se ejecutó en etapas y se concretó este año, brindando a los estudiantes un entorno moderno para actualizar sus conocimientos.

Este laboratorio no solo mejora la infraestructura, sino que también es clave para la formación de los alumnos en la especialidad de Maestro Mayor de Obras. El profesor José Luis Castro resaltó que los estudiantes podrán desarrollar proyectos integrales y elaborar la documentación gráfica necesaria para su ejecución, potenciando así sus capacidades técnicas.