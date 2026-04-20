Lunes, 20 de Abril 2026
Estudiantes de Comercio N° 2 alzan la voz contra la violencia escolar en La Rioja
La Rioja

Estudiantes de Comercio N° 2 alzan la voz contra la violencia escolar en La Rioja

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Técnica N°2 en La Rioja se une para detener la difusión de mensajes alarmantes en redes sociales. Estudiantes piden responsabilidad y empatía para mantener un ambiente seguro en las escuelas.

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La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Técnica N°2 ha hecho un llamado a frenar la propagación de mensajes alarmistas que generan miedo entre los estudiantes. En un comunicado oficial, el Centro de Estudiantes de esta institución expresó su preocupación por la reciente circulación de anuncios de violencia en las escuelas, que afectan tanto a alumnos como a docentes y familias.

La agrupación estudiantil Impulso Juvenil destacó que estos mensajes, lejos de ser bromas, crean un ambiente de incertidumbre y temor. Advertieron sobre la responsabilidad que implica compartir contenido en redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, subrayando que la difusión de amenazas tiene repercusiones negativas en la salud mental de la comunidad escolar.

El comunicado también invita a los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de promover la empatía y el respeto en el entorno educativo. Con esta iniciativa, los estudiantes buscan fortalecer la convivencia escolar y reafirmar que amenazar no es un juego, sino un tema serio que debe ser abordado con responsabilidad.

Etiquetas: la rioja instituto superior de formación técnica violencia escolar comunicación educación impulso juvenil
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