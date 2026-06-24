Estudiantes de Famatina rinden homenaje a la Bandera en emotiva ceremonia

Estudiantes del Instituto Superior de Formación Integral en Seguridad Pública en Chilecito realizaron la Jura de Fidelidad a la Bandera, destacando la expansión de la formación en seguridad al interior de la provincia. La iniciativa permite a jóvenes de Famatina y otros departamentos acceder a oportunidades educativas sin trasladarse a la Capital.

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Estudiantes del Instituto Superior de Formación Integral en Seguridad Pública, ubicado en Chilecito, llevaron a cabo este martes la Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional en el departamento Famatina. La ceremonia reunió a diversas autoridades, miembros de las fuerzas de seguridad, familiares y vecinos, quienes participaron en un emotivo acto donde los futuros agentes reafirmaron su compromiso con los valores patrios.

El jefe de la Policía de la Provincia, René Molina, resaltó la relevancia de la federalización en la formación de seguridad pública. Recordó que el instituto antes operaba solo en la Capital provincial, y destacó el apoyo del gobernador Ricardo Quintela para expandir su oferta educativa a otras localidades. Esta decisión ha permitido que jóvenes de diferentes departamentos tengan acceso a oportunidades de formación sin necesidad de trasladarse a la capital.

La sede de Chilecito ya cuenta con su tercera cohorte, lo que refleja el éxito de esta iniciativa. La Policía de la Provincia enfatizó que la creación de espacios educativos en el interior fortalece la presencia institucional y amplía el acceso a la educación superior relacionada con la seguridad pública, beneficiando a las comunidades locales.