Estudiantes de La Rioja se movilizan por falta de financiamiento a partir de este lunes

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A partir de este lunes 13 de abril, las universidades nacionales de Argentina llevarán a cabo una semana de cese de actividades, convocada por la CONADU Histórica. Esta medida, que se extenderá hasta el 18 de abril, es parte de un plan de lucha para visibilizar la crítica situación presupuestaria que enfrentan las instituciones de educación superior.

La federación que agrupa a gremios como ARDU en La Rioja ha subrayado la necesidad de dar a conocer sus reclamos. Durante esta semana de protesta, se anticipa una segunda fase de mayor envergadura, programada del 27 de abril al 2 de mayo, con una movilización masiva que incluirá a todos los gremios docentes y no docentes.

El principal motivo detrás de estas acciones es la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, que cuenta con un fallo judicial favorable para su implementación. Los representantes del sector gremial han expresado que la escasez de fondos no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en peligro la infraestructura de las facultades, lo que podría comprometer seriamente la calidad educativa en el país.

Ante esta situación, la comunidad académica busca generar un espacio de diálogo con las autoridades, enfatizando la defensa de la educación pública y la mejora de las condiciones laborales. La movilización pretende no solo llamar la atención, sino también encontrar soluciones concretas a las necesidades urgentes del sistema educativo.