Martes, 6 de Octubre 2026
La Rioja

Estudiantes del Colegio N.º 1 de La Rioja compiten en la final de “Sueños de Radio” este martes

Cinco estudiantes del Colegio Provincial N.º 1 de La Rioja compiten en Córdoba por un premio que incluye equipamiento para una radio digital escolar. Su programa fue seleccionado entre más de 11,000 participantes.

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Redacción Equipo Editorial
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Cinco estudiantes del Colegio Provincial N.º 1 de La Rioja se encuentran en Córdoba para la premiación del concurso “Sueños de Radio 2026”, que se llevará a cabo el martes 6 de octubre. Su programa, que aborda temas sobre la provincia, ha sido seleccionado entre los tres finalistas en la categoría de Periodismo y podría otorgar el equipamiento necesario para establecer una radio digital en la institución.

La participación de los estudiantes, acompañados por sus referentes y una representante del Programa Medios Escolares, representa un hito para La Rioja, ya que es la primera vez que la provincia participa en este certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina. Este avance se logró luego de que su producción fuera elegida entre más de 11.000 alumnos y 600 docentes de todo el país.

Karina Benavides, coordinadora provincial del programa, expresó su entusiasmo por el logro, destacando el esfuerzo realizado desde febrero y la importancia de esta experiencia como un espacio para que los estudiantes compartan su visión sobre la provincia a nivel nacional. El concurso busca incentivar la creación de contenidos radiales en escuelas secundarias y los premios incluyen herramientas esenciales para continuar con esta actividad.

Etiquetas: la rioja colegio provincial n.º 1 concurso sueños de radio premiación educación medios escolares
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