Famatina festeja 434 años con una jornada de actividades culturales y participación ciudadana

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Famatina conmemoró su 434° aniversario en un ambiente de unidad y tranquilidad social, caracterizado por un clima cálido que favoreció la participación de la comunidad. La celebración incluyó una variada agenda de actividades que atrajo a numerosos vecinos y autoridades.

La intendenta Adriana Olima lideró el acto protocolar, junto a la diputada Gabriela Pedralli, el secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Ricardo Herrera, y la titular de la Secretaría de Gestión Departamental y Regional, Silvia Gaitán. También estuvo presente Rodrigo Brizuela y Doria, intendente de Chilecito, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre ambas localidades.

Las actividades comenzaron con un solemne Tedeum y se extendieron hacia la tarde con propuestas artísticas que llenaron de color y alegría el evento. El sacerdote Lucas Nazar subrayó la necesidad de mantener la empatía y solidaridad en la comunidad. A través de estas celebraciones, Famatina reafirmó su identidad cultural y el compromiso de sus instituciones con el desarrollo del departamento.