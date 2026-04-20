Lunes, 20 de Abril 2026
Famatina festeja 434 años con una jornada de actividades culturales y participación ciudadana
La Rioja

Famatina festeja 434 años con una jornada de actividades culturales y participación ciudadana

Famatina celebró su 434° aniversario con una jornada de unidad y paz social, destacando la participación de autoridades provinciales y una agenda repleta de actividades culturales y musicales.

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Famatina conmemoró su 434° aniversario en un ambiente de unidad y tranquilidad social, caracterizado por un clima cálido que favoreció la participación de la comunidad. La celebración incluyó una variada agenda de actividades que atrajo a numerosos vecinos y autoridades.

La intendenta Adriana Olima lideró el acto protocolar, junto a la diputada Gabriela Pedralli, el secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Ricardo Herrera, y la titular de la Secretaría de Gestión Departamental y Regional, Silvia Gaitán. También estuvo presente Rodrigo Brizuela y Doria, intendente de Chilecito, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre ambas localidades.

Las actividades comenzaron con un solemne Tedeum y se extendieron hacia la tarde con propuestas artísticas que llenaron de color y alegría el evento. El sacerdote Lucas Nazar subrayó la necesidad de mantener la empatía y solidaridad en la comunidad. A través de estas celebraciones, Famatina reafirmó su identidad cultural y el compromiso de sus instituciones con el desarrollo del departamento.

Etiquetas: famatina aniversario adriana olima chilecito cultura paz social
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