Familiares de "Peli" Mercado exigen justicia a dos décadas de su desaparición en La Rioja

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El 26 de abril se conmemora un nuevo aniversario de la desaparición de Ramona Nicolasa «Peli» Mercado, un hecho que continúa marcando la memoria de la sociedad riojana. A pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición en 2005, las autoridades provinciales y organizaciones de derechos humanos han renovado su compromiso con la búsqueda, haciendo un llamado a la solidaridad y la memoria.

«Peli» tenía apenas 13 años cuando desapareció en la ciudad Capital, mientras se dirigía a la casa de sus abuelos en el barrio El Sembrador. Desde entonces, su caso se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la trata de personas y la impunidad. El Gobierno de La Rioja ha manifestado su apoyo a la familia Mercado, asegurando que la búsqueda sigue vigente a pesar de las décadas.

La Secretaría de Derechos Humanos destacó la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra este delito, que priva a las víctimas de su identidad y libertad. Se habilitaron líneas de contacto para que cualquier persona con información pueda comunicarse de manera anónima y segura, incluyendo la Línea Nacional: 134 y la Línea local de emergencia: 911.

A más de dos décadas de la desaparición, la pregunta «¿Dónde está Peli?» persiste, manteniendo viva la esperanza de su familia y de una comunidad que no olvida.