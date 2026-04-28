Familiares de "Peli" Mercado exigen justicia a dos décadas de su desaparición en La Rioja

El 26 de abril se conmemora un nuevo aniversario de la desaparición de Ramona Nicolasa «Peli» Mercado, un hecho que continúa marcando la memoria de la sociedad riojana. A pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición en 2005, las autoridades provinciales y organizaciones de derechos humanos han renovado su compromiso con la búsqueda, haciendo un llamado a la solidaridad y la memoria.
«Peli» tenía apenas 13 años cuando desapareció en la ciudad Capital, mientras se dirigía a la casa de sus abuelos en el barrio El Sembrador. Desde entonces, su caso se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la trata de personas y la impunidad. El Gobierno de La Rioja ha manifestado su apoyo a la familia Mercado, asegurando que la búsqueda sigue vigente a pesar de las décadas.
La Secretaría de Derechos Humanos destacó la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra este delito, que priva a las víctimas de su identidad y libertad. Se habilitaron líneas de contacto para que cualquier persona con información pueda comunicarse de manera anónima y segura, incluyendo la Línea Nacional: 134 y la Línea local de emergencia: 911.
A más de dos décadas de la desaparición, la pregunta «¿Dónde está Peli?» persiste, manteniendo viva la esperanza de su familia y de una comunidad que no olvida.