Viernes, 10 de Abril 2026
Familias en riesgo por lluvias: concejales de La Rioja se oponen a donación de terrenos
La Rioja

Familias en riesgo por lluvias: concejales de La Rioja se oponen a donación de terrenos

La situación habitacional en la ribera de la capital riojana es crítica tras las lluvias. 20 familias expusieron su temor al Concejo Deliberante tras el rechazo de un proyecto de relocalización.

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La situación habitacional en la zona ribereña de la capital riojana se ha vuelto crítica debido a las inclemencias climáticas. Representantes de 20 familias de los barrios Carlos Saúl Menem y 20 de Mayo se presentaron ante el Concejo Deliberante para expresar su preocupación por el deterioro de sus viviendas y el temor por nuevas lluvias.

Un proyecto oficial que buscaba relocalizar a estos vecinos en terrenos municipales no obtuvo el apoyo necesario y fue rechazado por la oposición. La propuesta incluía la entrega de lotes para construir nuevas viviendas, con el fin de alejar a las familias del riesgo que representa estar sobre el río.

El concejal Guillermo Benzo Casalderrey explicó que la iniciativa había sido analizada en comisiones, pero la falta de consenso llevó al rechazo de la misma. La normativa exige una mayoría especial para la transferencia de tierras fiscales, lo que complicó su aprobación. Actualmente, las familias continúan en sus hogares, sin una solución inmediata.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante situación habitacional lluvias familias afectadas política municipal
TL;DR

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