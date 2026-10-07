Felipe Varela enfrenta cortes de luz y daños por el fuerte viento Zonda

El viento zonda ha causado daños en el tendido eléctrico en General Felipe Varela, afectando a Guandacol, Santa Clara y San Bernardo. Se recomienda precaución al transitar, especialmente en la Ruta Nacional 40.

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El departamento General Felipe Varela enfrenta serios problemas debido al fuerte viento zonda, que ha causado daños significativos en el suministro eléctrico. Las localidades de Guandacol, Santa Clara y San Bernardo se han visto particularmente afectadas, según un informe del Sistema Provincial de Emergencias.

En San Bernardo, se han detectado los primeros daños materiales, lo que ha llevado a las cuadrillas de trabajo a movilizarse para evaluar las instalaciones afectadas y restablecer el servicio eléctrico. Las autoridades han resaltado la importancia de actuar rápidamente para mitigar las repercusiones del fenómeno.

Se recomienda a los ciudadanos tener precaución al circular, especialmente por la Ruta Nacional 40, donde el tramo entre Villa Unión y Guandacol presenta riesgos elevados debido a la visibilidad reducida por el polvo en suspensión. Desde el Sistema de Información y Alerta Temprana, se realiza un monitoreo constante para coordinar intervenciones y asegurar la seguridad de la población ante esta situación meteorológica.