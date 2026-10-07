Felipe Varela enfrenta cortes de luz y daños por el fuerte viento Zonda

El departamento General Felipe Varela enfrenta serios problemas debido al fuerte viento zonda, que ha causado daños significativos en el suministro eléctrico. Las localidades de Guandacol, Santa Clara y San Bernardo se han visto particularmente afectadas, según un informe del Sistema Provincial de Emergencias.
En San Bernardo, se han detectado los primeros daños materiales, lo que ha llevado a las cuadrillas de trabajo a movilizarse para evaluar las instalaciones afectadas y restablecer el servicio eléctrico. Las autoridades han resaltado la importancia de actuar rápidamente para mitigar las repercusiones del fenómeno.
Se recomienda a los ciudadanos tener precaución al circular, especialmente por la Ruta Nacional 40, donde el tramo entre Villa Unión y Guandacol presenta riesgos elevados debido a la visibilidad reducida por el polvo en suspensión. Desde el Sistema de Información y Alerta Temprana, se realiza un monitoreo constante para coordinar intervenciones y asegurar la seguridad de la población ante esta situación meteorológica.