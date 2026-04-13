Gaitán inicia su gestión con un presupuesto propio que promete mejorar servicios en La Rioja

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La reciente designación de Gaitán como funcionaria provincial representa un avance significativo en la gestión del gobierno. Esta nueva etapa se enmarca en un proceso de descentralización, que permitirá a Gaitán contar con un presupuesto propio destinado a colaborar con los programas de los municipios.

El gobernador Quintela subrayó la importancia de que la nueva funcionaria mantenga un contacto constante con los intendentes, con el objetivo de acompañar la ejecución de políticas locales y facilitar proyectos en cada departamento. Este enfoque busca mejorar la coordinación con áreas esenciales, como los servicios públicos y el mantenimiento urbano.

Además, Quintela destacó que esta reestructuración no solo optimiza la eficiencia del Estado provincial, sino que también se alinea con la creciente demanda de los municipios por un apoyo más efectivo. La gestión de Gaitán se plantea como un pilar fundamental para articular políticas que respondan a las diversas necesidades de las comunidades.