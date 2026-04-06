Lunes, 6 de Abril 2026
Güemes: Un legado de pertenencia y comunidad que perdura en La Rioja
La Rioja

Güemes: Un legado de pertenencia y comunidad que perdura en La Rioja

El Club Sportivo Güemes celebra su 82° aniversario, recordando su historia y el esfuerzo colectivo de quienes sostuvieron el club con amor y dedicación a lo largo de los años.

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El Club Sportivo Güemes celebra su 82 aniversario, un momento que trasciende la simple conmemoración y evoca recuerdos entrañables de la comunidad. Desde su fundación, el club ha sido un punto de encuentro para generaciones que han compartido momentos inolvidables.

El primer presidente, Celso Sánchez, fue fundamental en los inicios, cuando se sentaron las bases de lo que hoy es una historia rica en tradiciones. A lo largo de los años, figuras como Benjamín Montivero y Josefa “Lita” Asís han demostrado su devoción incondicional al club, dedicando tiempo y recursos sin esperar nada a cambio.

Además, otros dirigentes como Juan Fernando “Yony” Díaz y Gustavo “Pocho” Mercado también han dejado su huella, contribuyendo a la construcción de una historia colectiva marcada por la solidaridad. El ingenio de Telesforo “Foro” Asís fue clave en momentos difíciles, creando “La Gauchita” para recaudar fondos y mantener al club en pie.

Hoy, el club no solo representa un lugar de deportes, sino un símbolo de unión y pertenencia para todos aquellos que han sido parte de su trayectoria.

Etiquetas: chilecito club sportivo güemes aniversario deportes historia local comunidad
TL;DR

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