Güemes: Un legado de pertenencia y comunidad que perdura en La Rioja

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El Club Sportivo Güemes celebra su 82 aniversario, un momento que trasciende la simple conmemoración y evoca recuerdos entrañables de la comunidad. Desde su fundación, el club ha sido un punto de encuentro para generaciones que han compartido momentos inolvidables.

El primer presidente, Celso Sánchez, fue fundamental en los inicios, cuando se sentaron las bases de lo que hoy es una historia rica en tradiciones. A lo largo de los años, figuras como Benjamín Montivero y Josefa “Lita” Asís han demostrado su devoción incondicional al club, dedicando tiempo y recursos sin esperar nada a cambio.

Además, otros dirigentes como Juan Fernando “Yony” Díaz y Gustavo “Pocho” Mercado también han dejado su huella, contribuyendo a la construcción de una historia colectiva marcada por la solidaridad. El ingenio de Telesforo “Foro” Asís fue clave en momentos difíciles, creando “La Gauchita” para recaudar fondos y mantener al club en pie.

Hoy, el club no solo representa un lugar de deportes, sino un símbolo de unión y pertenencia para todos aquellos que han sido parte de su trayectoria.