Homenaje a Sabina: jornada artística transforma el Parque de las Juventudes

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Este miércoles se llevará a cabo una reunión en el Parque de las Juventudes a las 19:00 horas, en memoria de Sabina, al cumplirse siete años de su femicidio. La convocatoria, bajo el lema «La seguimos recordando con su sonrisa como bandera», busca crear un espacio de reflexión y expresión colectiva, recordando la importancia de la lucha contra la violencia de género.

Familiares y allegados invitan a la comunidad a participar y a llevar materiales como papel, tijeras, pinturas y pinceles para realizar intervenciones artísticas. Este encuentro tiene como finalidad transformar el dolor en acción cultural, reafirmando el compromiso de la sociedad con la memoria de la niña y el pedido de justicia.

La jornada no solo recordará a las víctimas de femicidio, sino que también buscará generar conciencia sobre la problemática de la violencia de género que afecta a muchas mujeres en el país. Se espera una amplia participación de la comunidad, unida en un acto de solidaridad y lucha por un futuro sin violencia.