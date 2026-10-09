Incendios forestales en La Rioja: bomberos trabajan intensamente en el Norte y Oeste

Anoche, dos incendios forestales en la ciudad movilizaron a los Bomberos Voluntarios y brigadas especializadas, controlando focos en calles clave y evitando daños mayores.

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Anoche, los equipos de emergencia en la ciudad respondieron a dos incendios forestales que afectaron principalmente pastura y residuos acumulados. La rápida intervención de los bomberos fue fundamental para controlar ambos siniestros, evitando daños mayores.

El primer incendio se registró a las 21:10 en la intersección de las calles Chile y Chacho Peñaloza, donde los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja encontraron un foco de fuego en combustible grueso y montículos de basura. Gracias a maniobras específicas, lograron extinguir las llamas y enfriar la zona para prevenir reinicios.

Minutos después, a las 21:45, se activó un segundo operativo en el cruce de la calle Rosa Bazán de Cámara y la avenida René Favaloro. Este incendio, de mayores dimensiones, afectó una superficie aproximada de 100 por 100 metros. Con la colaboración de los Bomberos Voluntarios, la Brigada de Incendios Forestales y efectivos de Bomberos de la Policía, se contuvo el avance del fuego de manera exitosa.

Estos incidentes subrayan la importancia de la coordinación entre los cuerpos de bomberos en situaciones de riesgo, especialmente en condiciones climáticas que pueden favorecer la propagación del fuego.