Domingo, 17 de Mayo 2026
Inesperada nevada deleita a los habitantes de Chilecito y Guanchín este mes
La Rioja

Inesperada nevada deleita a los habitantes de Chilecito y Guanchín este mes

La nevada en Chilecito sorprendió a los habitantes, cubriendo caminos y cerros de blanco. Este fenómeno inusual revitaliza el interés turístico y genera alertas meteorológicas por el frío extremo.

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La aparición de la nieve en el oeste riojano ha sorprendido a los habitantes del departamento Chilecito y sus alrededores, creando paisajes inusuales. Las nevadas se registraron en varias localidades, siendo Guanchín uno de los lugares más impactados, donde los vecinos pudieron observar la caída de nieve entre temperaturas extremadamente bajas.

Durante el fin de semana, un descenso térmico significativo afectó a toda la región, generando alertas meteorológicas. En el paraje Las Cuevas, a aproximadamente 50 kilómetros de Guandacol, el paisaje quedó completamente cubierto de nieve, lo que sorprendió tanto a residentes como a visitantes. La docente Rosana Páez compartió imágenes que reflejan la belleza del entorno nevado.

Este fenómeno ha revitalizado el interés por las actividades invernales, atrayendo a turistas que desean disfrutar de la nieve. La comunidad ha mostrado un gran entusiasmo al compartir sus experiencias, lo que resalta la conexión con la naturaleza. A medida que se acercan las próximas semanas, las autoridades advierten sobre la posibilidad de que las condiciones climáticas sigan siendo inestables.

Etiquetas: la rioja chilecito fenómeno climático nieve turismo cambio climático
TL;DR

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