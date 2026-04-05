Lunes, 6 de Abril 2026
Iniciativas de UNLaR impulsan derechos humanos y soberanía en la provincia
La Rioja

Iniciativas de UNLaR impulsan derechos humanos y soberanía en la provincia

El Consejo Superior de la UNLaR aprobó iniciativas para fortalecer la territorialización y los derechos humanos, a pesar de las restricciones presupuestarias. La creación de un dispositivo de acompañamiento para inscripciones 2026 y la histórica colación de grado en Ulapes destacan entre los logros. La agenda de memoria se enriquece con testimonios de ex presos políticos.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) llevó a cabo su segunda sesión ordinaria del Consejo Superior, presidida por Natalia Albarez Gómez. En el marco del "2026: Año de la consolidación de la Nueva UNLaR", se aprobaron iniciativas que buscan reforzar la territorialización y el compromiso con los derechos humanos, así como el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante su informe, Albarez Gómez mencionó las acciones emprendidas frente a las restricciones presupuestarias que enfrenta el sistema universitario público. A pesar de estas dificultades, se prioriza el acceso a la educación, se busca fortalecer la calidad académica y se mantiene una presencia activa en el ámbito regional y nacional. Un hecho destacado fue la primera colación de grado en la Delegación Ulapes, que representa un avance en el proceso de federalización.

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles implementó un dispositivo integral para las inscripciones de 2026, que incluye asistencia tanto presencial como virtual. Además, se llevaron a cabo talleres de “Gestión Emocional” y “Métodos de Estudio” como parte del programa “Mis primeros pasos en la UNLaR”. También se realizó el primer encuentro de representantes graduados y se avanza en la actualización del Régimen de Adscripciones, que se tratará en la próxima sesión.

En el ámbito científico-tecnológico, la UNLaR participó en la Primera Reunión de la Mesa Interinstitucional de Ciencia, Tecnología y Universidades y continúa fortaleciendo su presencia en redes nacionales como REDVITEC. La agenda "A 50 años del golpe de Estado: memoria viva en la UNLaR" también avanza, incluyendo testimonios de ex presos políticos.

Etiquetas: la rioja unlar educación derechos humanos inclusión educativa federalización
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