Jueves, 9 de Abril 2026
Irregularidades laborales en Chilecito: el RENATRE interviene en La Aguadita
La Rioja

Irregularidades laborales en Chilecito: el RENATRE interviene en La Aguadita

Un operativo de fiscalización reveló condiciones deficientes en un establecimiento agropecuario en La Aguadita, incluyendo falta de protección para 60 trabajadores. Las autoridades intervendrán ante el incumplimiento de normativas laborales.

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Un operativo de fiscalización realizado el 26 de marzo en un establecimiento agropecuario en el paraje La Aguadita, entre Sañogasta y Guanchín, reveló condiciones de higiene y seguridad alarmantes. La intervención, a cargo de RENATRE, tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de normas laborales para trabajadores rurales dedicados a la cosecha de nuez y uva.

Los inspectores encontraron un grave incumplimiento de las normas básicas, incluyendo la falta de ropa de trabajo, ausencia de elementos de protección personal y la inexistencia de dispensers de agua potable y baños químicos. Aproximadamente 60 trabajadores que realizaban tareas de cosecha se negaron a ser relevados, complicando la situación. Aunque se logró entrevistar a ocho trabajadores, se constató que siete de ellos estaban en situación irregular.

El establecimiento, a cargo de Juan Carlos Jorajuria, ya contaba con antecedentes de irregularidades similares. Ante esta situación, se levantó un acta de “obstrucción parcial” que será elevada a las autoridades competentes. Este caso pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones laborales en el sector agropecuario, donde la regulación es crucial para garantizar un entorno de trabajo seguro y digno.

Etiquetas: la rioja sañogasta guanchín renatre condiciones laborales fiscalización
TL;DR

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