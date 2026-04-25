Sábado, 25 de Abril 2026
Isabella Tabacchi retrata la belleza paisajística de La Rioja en su última obra
La Rioja

Isabella Tabacchi retrata la belleza paisajística de La Rioja en su última obra

Isabella Tabacchi eligió La Rioja para su trabajo fotográfico, destacando la singularidad de sus paisajes. Su visita al Parque Nacional Talampaya resalta la belleza natural de la provincia, atrayendo la atención internacional.

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La fotógrafa italiana Isabella Tabacchi eligió La Rioja como escenario para su trabajo, destacando la impresionante singularidad de sus paisajes. Durante su visita, recorrió el Parque Nacional Talampaya, donde quedó asombrada por sus formaciones rojizas y la vastedad del entorno, describiéndolo como un lugar con "paisajes de otro planeta".

Tabacchi, especialista en capturar la esencia de los territorios a través de la luz, también visitó otros destinos emblemáticos como Corona del Inca, Laguna Brava y Volcancito, todos ubicados en el departamento Vinchina. Estos lugares, con su geografía única y fauna autóctona, ofrecen condiciones excepcionales para la fotografía de naturaleza y aventura.

Su presencia en La Rioja no solo resalta la riqueza paisajística de la región, sino que también contribuye a proyectar su imagen a audiencias internacionales. Las imágenes de Tabacchi han sido publicadas en National Geographic, lo que incrementa el interés por este destino entre los amantes de la fotografía y la naturaleza.

Etiquetas: la rioja isabella tabacchi parque nacional talampaya fotografía de naturaleza paisajes patrimonio mundial
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