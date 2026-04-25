Isabella Tabacchi retrata la belleza paisajística de La Rioja en su última obra

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La fotógrafa italiana Isabella Tabacchi eligió La Rioja como escenario para su trabajo, destacando la impresionante singularidad de sus paisajes. Durante su visita, recorrió el Parque Nacional Talampaya, donde quedó asombrada por sus formaciones rojizas y la vastedad del entorno, describiéndolo como un lugar con "paisajes de otro planeta".

Tabacchi, especialista en capturar la esencia de los territorios a través de la luz, también visitó otros destinos emblemáticos como Corona del Inca, Laguna Brava y Volcancito, todos ubicados en el departamento Vinchina. Estos lugares, con su geografía única y fauna autóctona, ofrecen condiciones excepcionales para la fotografía de naturaleza y aventura.

Su presencia en La Rioja no solo resalta la riqueza paisajística de la región, sino que también contribuye a proyectar su imagen a audiencias internacionales. Las imágenes de Tabacchi han sido publicadas en National Geographic, lo que incrementa el interés por este destino entre los amantes de la fotografía y la naturaleza.