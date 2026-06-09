Miércoles, 10 de Junio 2026
Policiales

Prisión preventiva para un ladrón que sustrajo $500.000 en una carnicería local

Un hombre fue procesado y deberá permanecer en prisión preventiva tras robar $500.000 de una carnicería en la Capital. La jueza María Eugenia Torres destacó pruebas que lo vinculan al delito.

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Redacción Equipo Editorial
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Un hombre ha sido procesado y se le ha ordenado prisión preventiva tras ser acusado de robar $500.000 de una carnicería en el centro de la Capital. La jueza María Eugenia Torres, del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3, determinó que hay suficientes pruebas que implican a Adolfo E. Á. O. como el autor del hurto.

El robo ocurrió el 3 de junio de 2025 alrededor de las 11:30 cuando el acusado ingresó al local, aprovechando la ausencia momentánea del propietario. Según la investigación, sustrajo el dinero de la caja y se fugó en un taxi. Las pruebas incluyen la denuncia del comerciante y testimonios de testigos.

Además, durante un allanamiento en la vivienda del imputado se encontraron $450.000 en efectivo ocultos y una campera blanca que coincide con la descripción dada por los testigos. La jueza decidió que el acusado permanezca detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, considerando sus antecedentes penales y su condición de reincidente en varias ocasiones.

Etiquetas: argentina justicia robo prisión preventiva delitos contra la propiedad maría eugenia torres
TL;DR

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