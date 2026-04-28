Jóvenes de La Rioja tienen una nueva oportunidad para encontrar su vocación en misa especial

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En la Parroquia Señor del Milagro, se llevó a cabo una Santa Misa por la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, presidida por monseñor Dante Braida. Durante la homilía, el obispo destacó la figura de Jesús como el Buen Pastor resucitado, invitando a los jóvenes a encontrar su lugar en la Iglesia y en la sociedad.

Monseñor Braida enfatizó la importancia de reconocer la cercanía de Dios en la vida de los cristianos, señalando que seguir a Jesús no es una carga, sino una oportunidad para la realización personal. Hizo un llamado a los jóvenes para que escuchen la voz del Señor y aprovechen sus talentos, destacando el desafío de discernir el llamado divino entre otras voces.

Un momento destacado fue el homenaje al obispo Abel Bazán y Bustos, en ocasión del centenario de su fallecimiento. Braida recordó su labor en La Rioja tras el terremoto del siglo XIX, así como su impacto en Paraná, donde promovió el servicio pastoral y la transformación social.

La celebración concluyó con una oración a la Virgen y a los beatos mártires riojanos, instando a la comunidad a fomentar vocaciones y vivir con alegría su compromiso de fe.