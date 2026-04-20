Lunes, 20 de Abril 2026
La cultura y la política de La Rioja despiden a Luis Brandoni, un referente querido
La Rioja

La cultura y la política de La Rioja despiden a Luis Brandoni, un referente querido

El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de La Rioja lamenta la muerte de Luis Brandoni, un ícono cultural y político, destacando su valentía y compromiso con los valores democráticos. Su legado perdurará como ejemplo de coherencia y militancia.

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El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de La Rioja manifestó su profundo dolor por el fallecimiento de Luis Brandoni, un reconocido actor y referente del partido. En un comunicado firmado por su presidente, Gustavo Galván, se rindió homenaje a su legado como un símbolo de coherencia entre la cultura y la militancia política.

En el documento, se destaca que Brandoni dejó una huella imborrable en la cultura argentina, siendo un firme defensor de los valores democráticos y republicanos. Su valentía y coherencia en la defensa de la identidad radical se resaltan como cualidades admirables, especialmente en un contexto donde muchos optan por el silencio.

El homenaje también enfatiza su trayectoria, mencionando su integridad y compromiso cívico. La comunidad radical y artística de La Rioja se une en este momento de duelo, reconociendo su impacto en varias generaciones. El comunicado finaliza expresando respeto y gratitud hacia Brandoni, con un llamado a recordar su legado como un faro para quienes creen en la política como herramienta de cambio.

Etiquetas: la rioja luis brandoni homenaje unión cívica radical cultura argentina política
TL;DR

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