La Muestra Maestra Urbana de Viviendas busca modernizar los registros en La Rioja

La Muestra Maestra Urbana de Viviendas 2026 en La Rioja comenzará en octubre, con personal identificable que registrará información sin ingresar a viviendas. La comunidad debe colaborar.

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La Muestra Maestra Urbana de Viviendas (MMUV) 2026 ha comenzado en La Rioja, enfocándose en actualizar el listado de viviendas y locales, así como la cartografía de áreas seleccionadas. Este operativo es coordinado por la Dirección General de Estadística de la Provincia junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las actividades se llevarán a cabo en varias etapas, comenzando entre octubre y diciembre de 2026. Durante este periodo, los vecinos podrán observar a los “listadores”, quienes serán fácilmente identificables por sus pecheras y credenciales institucionales. Es importante destacar que estos trabajadores no tienen permiso para ingresar a las viviendas, limitándose a la observación y el registro de datos.

El equipo encargado incluye a Cecilia Maricel Gómez y Nancy del Valle Goyochea, entre otros. En Chilecito, las tareas serán realizadas por Lorena Anabella Zalazar y Milagros Joaquina Sarmiento. En Chamical, participarán Luisiana Selena Romero Ferreyra y Santiago Nicolás Romero Ferreyra, mientras que en Chepes, Juan Cruz Gallardo estará a cargo. La supervisión estará a cargo de José Andrés Gómez, Romina Herrera y Claudio Gabriel Herrera.

La información recolectada es confidencial y está protegida por el secreto estadístico establecido en la Ley N.º 17.622. La colaboración de la comunidad es esencial para garantizar la calidad de las estadísticas oficiales. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse con el Centro Estadístico de Servicios del INDEC al correo [email protected] o al teléfono (011) 5031-4632.