La muestra sensorial de Van Gogh llega a La Rioja con fechas confirmadas para abril y mayo

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La muestra internacional “Van Gogh y los maestros de la pintura europea” llega al Paseo Cultural Castro Barros, brindando una experiencia sensorial única que se desarrollará del miércoles 15 de abril al viernes 8 de mayo. Esta exhibición, que ha sorprendido en diversas ciudades del mundo, invita a los visitantes a sumergirse en el arte a través de tecnología de proyección avanzada y música envolvente.

Los asistentes podrán disfrutar de más de 70 obras proyectadas en paredes, techos y suelos, transformando cada pintura de Vincent Van Gogh en un espectáculo cautivador. Además, la muestra incluye espacios interactivos, una sala de realidad virtual y mesas de dibujo, así como explicaciones didácticas sobre la obra del artista.

La exhibición estará abierta todos los días de 17 a 22 horas, con entradas disponibles en Tuentrada.com o en MK2, ubicado en Joaquín V. González 177. Esta iniciativa busca acercar el arte a la comunidad y fomentar el acceso a manifestaciones culturales de renombre internacional, reafirmando el compromiso del Paseo Cultural Castro Barros con la promoción del arte en la región.