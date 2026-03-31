Miércoles, 1 de Abril 2026
La Plaza de la Cultura se prepara para recibir el Vía Crucis Viviente este jueves
La Rioja

La Plaza de la Cultura se prepara para recibir el Vía Crucis Viviente este jueves

Este Jueves 2 de abril a las 18:30, más de 80 actores participarán en la 5º edición del Vía Crucis Viviente, desde la Plaza de la Cultura hasta el Bordo de los Noriega. Se espera una gran afluencia de visitantes, destacando la importancia de la actividad para la comunidad.

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El 5º Vía Crucis Viviente se llevará a cabo el Jueves 2 de abril a las 18:30 horas, comenzando en la Plaza de la Cultura y extendiéndose hasta el Bordo de los Noriega. Este evento tradicional reunirá a más de 80 personajes locales en una emotiva representación de la Pasión de Cristo, ofreciendo a los asistentes una oportunidad de reflexión.

La actividad, que ha ido creciendo en participación, busca fortalecer el sentido de pertenencia y la participación comunitaria. Este año, los organizadores han resaltado la inclusión de un mayor número de actores, lo que enriquecerá la experiencia para quienes asistan.

Se anticipa que el Vía Crucis atraerá a numerosos visitantes, tanto locales como turistas, favoreciendo el desarrollo cultural y turístico de la región. La colaboración de diversas instituciones locales ha sido clave para la realización de esta actividad, que promueve valores de unidad y espiritualidad, mientras los ensayos se intensifican para asegurar una presentación memorable.

Etiquetas: la rioja vía crucis viviente evento comunitario cultura plaza de la cultura
TL;DR

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