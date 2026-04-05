La Rioja celebra la Pascua con chocolates y costumbres ancestrales

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El Domingo de Pascua, también conocido como Domingo de Resurrección, es una de las fechas más significativas para el cristianismo, ya que celebra la resurrección de Jesús. Esta jornada simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y el cierre de la Semana Santa, siendo un momento de alegría y renovación para millones de personas.

La fecha de Pascua varía anualmente, ya que se determina a partir del calendario lunar, y suele caer entre finales de marzo y abril. Las celebraciones incluyen misas y reuniones familiares, junto con diversas tradiciones culturales que se han desarrollado con el tiempo. Entre las costumbres más difundidas, destaca el consumo de huevos de chocolate, que se han convertido en el símbolo del día.

El huevo ha sido históricamente un emblema de vida y fertilidad, especialmente asociado con la llegada de la primavera. Durante la Cuaresma, se prohibía comer huevos de gallina, por lo que la gente los decoraba y compartía al llegar la Pascua. Con el tiempo, en el siglo XIX, comenzaron a popularizarse los huevos de chocolate, ganando el corazón de grandes y chicos.

Más allá de ser un simple dulce, el huevo de Pascua representa el milagro de la vida nueva y la esperanza que trae la resurrección. Así, esta jornada se convierte en una oportunidad para que muchas familias reflexionen y celebren, manteniendo vivas las tradiciones y disfrutando momentos de felicidad juntos.