Domingo, 11 de Octubre 2026
La Rioja

La Rioja celebra la validación nacional de títulos en educación superior por Zoraida Rodríguez

La nueva Ley de Educación Superior garantiza la continuidad de las cohortes y la apertura de nuevos profesorados en La Rioja, alineando la formación académica con las demandas laborales locales. La funcionaria Zoraida Rodríguez asegura que no habrá cierre de carreras y se busca mejorar la empleabilidad de los graduados.

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La Rioja celebra la validación nacional de títulos en educación superior por Zoraida Rodríguez
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La nueva Ley de Educación Superior genera un debate en la comunidad educativa, donde la titular de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, defendió su implementación en diálogo con MEDIOS RIOJA. La funcionaria aseguró que no habrá cierre de instituciones ni de carreras, garantizando la continuidad de las cohortes vigentes y la alineación de la oferta académica con la demanda socioproductiva.

Rodríguez destacó que la ley otorga un rol estratégico a la educación superior y asegura la validez de los títulos, respaldada por el Consejo Federal de Educación. También confirmó la apertura de nuevas cohortes en los profesorados de Francés y Discapacidad, y enfatizó la necesidad de revisar los planes de estudio, muchos de los cuales tienen hasta cuatro décadas de antigüedad.

La normativa busca mejorar la empleabilidad local diseñando trayectos formativos que respondan a las necesidades reales del mercado laboral. Asimismo, se propondrá la creación de consejos consultivos en cada instituto, fomentando la participación de docentes, estudiantes y sectores productivos para avanzar en la educación.

Etiquetas: la rioja educación ley de educación superior gestión educativa zoraida rodríguez empleabilidad local
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